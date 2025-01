Lanazione.it - "Rientro in gioco. Darò una mano alle più giovani"

Grandi novità in casa Rainbow la Spezia Volley con l’innesto di una giocatrice di grandissimo livello. Leila Bottaini vanta un passato importante in A2 e vestirà sino a fine stagione la maglia arancionera nel campionato di Serie D femminile. Com’è nata la sua decisione di rimettersi in? "Ero ormai ferma da parecchio tempo, ma mi hanno chiesto se avevo voglia di dare unaper aiutare le ragazze piùe per cercare nel ruolo di banda di sopperire alla partenza per motivi di lavoro di Sonia Perchiazzi. È stato precisato sin da subito che l’intenzione principale della società è quella di valorizzare il gruppo che lavora insieme da agosto e questo mi è sembrato più che giusto. Io non ho alcuna presunzione e sono qui per aiutare, anche a livello numerico". Come giudica il suoin campo contro il Paladonbosco? "Ho giocato nell’ultimo set che abbiamo vinto 25-9.