Quella di Sebastian Stan nei panni di un giovane Trump è la nomination più audace degli ultimi anni

Si sa, chi vota agli Oscar adora i film biografici. Ma il ruolo dineidi Donaldin The Apprentice, che oggi lo candida a miglior attore protagonista, suona diverso, per esempio, da quello di Timothée Chalamet calato nell'interpretazione di unBob Dylan in A Complete Unknown, così come da qualsiasi dei tanti vincitori dell'Oscar premiati per aver interpretato personaggi reali (come Rami Malek neidi Freddie Mercury, Gary Oldman in quell di Winston Churchill, ecc).Per chiarire l'ovvio,ha appena fatto il suo ingresso nella Casa Bianca per la seconda volta, coronando un ritorno politico che nessuno avrebbe previsto un anno fa. E non ha accolto con entusiasmo The Apprentice. Laall'Oscar di, nonché di Jeremy Strong come miglior attore non protagonista per aver interpretato il malvagio mentore di(Roy Cohn) nello stesso film, riporterà l'attenzione supellicola in un momento in cui l'attuale POTUS siede letteralmente nello Studio Ovale (e lui e i suoi sostenitori non sono mai stati timidi nel minacciare punizioni contro coloro che finiscono nel suo mirino).