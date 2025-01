Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 25 gennaio: valanga di gol come all’andata

, in campo le due principali pretendenti al titolo: trasferte insidiose per Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, entrambi reduci da impegni europei. Instiamo assistendo ad un avvicente duello tra i campioni in carica del Bayer Leverkusen e quelli che vorrebbero riaccomodarsi subito sul trono dopo aver dominato per oltre un decennio, vale a dire il Bayern Monaco. Al momento davanti ci sono i bavaresi, che vantano miglior attacco e miglior difesa, ma la lunga serie di vittoria consecutive degli uomini di Xabi Alonso ha permesso alle Aspirine di restare alle calcagna di Muller e compagni, sempre a +4 sui principali inseguitori dopo diciotto giornate di campionato.25di gol(Ansa) – Ilveggente.itIl Bayer Leverkusen non demorde e dallo scorso 23 novembre le ha vinte praticamente tutte: l’ultimo successo è arrivato sabato alla BayArena contro il Borussia Monchengladbach, abbattuto 3-1.