Auto a guida autonoma sulla Tangenziale di Napoli il primo test

Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale della Campania, ha effettuato il primo test di un’Auto a guida Autonoma fornita dal Politecnico di Milano sulla Tangenziale di Napoli, in un tratto a “traffico aperto” di 3 km da Vomero a Fuorigrotta. Lo comunica il Mit in una nota informando che “l’Università di Napoli Federico II, Movyon (operatore tecnologico del Gruppo Aspi) e Tangenziale di Napoli, hanno presentato la nuova funzionalità “Dynamic Speed Limit” nell’ambito dei progetti di sviluppo delle Intelligent Road, progetto del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (Most)”. “Tale funzionalità – spiega il Mit – permette, grazie al sistema integrato di comunicazione tra veicolo-infrastruttura sviluppato da Movyon e al modello di traffico sviluppato dall’Università di Napoli, che un veicolo a guida Autonoma possa adeguare Automaticamente la propria velocità in base alle indicazioni ricevute dal centro di controllo del traffico”. Leggi su Ildenaro.it L’Osservatorio Smart Road del ministero delle Infrastrutture, insieme alle direzioni competenti, in collaborazione constrade per l’Italia e la Polizia Stradale della Campania, ha effettuato ildi un’noma fornita dal Politecnico di Milanodi, in un tratto a “traffico aperto” di 3 km da Vomero a Fuorigrotta. Lo comunica il Mit in una nota informando che “l’Università diFederico II, Movyon (operatore tecnologico del Gruppo Aspi) edi, hanno presentato la nuova funzionalità “Dynamic Speed Limit” nell’ambito dei progetti di sviluppo delle Intelligent Road, progetto del Centro Nazionale Mobilità Sostenibile (Most)”. “Tale funzionalità – spiega il Mit – permette, grazie al sistema integrato di comunicazione tra veicolo-infrastruttura sviluppato da Movyon e al modello di traffico sviluppato dall’Università di, che un veicolo anoma possa adeguarematicamente la propria velocità in base alle indicazioni ricevute dal centro di controllo del traffico”.

