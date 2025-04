Auto incendiate e colpi di kalashnikov notte di attacchi e assalti alle carceri francesi

alle prese con il narcotraffico" Ilgiornale.it - Auto incendiate e colpi di kalashnikov: notte di attacchi e assalti alle carceri francesi Leggi su Ilgiornale.it Sommosse a Tolone, Marsiglia, Aix-en-Provence e in altre località. Il ministro Darmanin: "La Repubblica èprese con il narcotraffico"

Assalti alle carceri francesi: auto incendiate e colpi di mitragliatrici

Assalti e rivolte in diverse carceri francesi, con auto incendiate e spari di armi automatiche. Gli attacchi si sono verificati in diversi penitenziari tra cui quelli di Aix-en-Provence, Marsiglia ...

Colpi di pistola per il posto auto, la moglie: "Non si può uccidere per questo"

La moglie di Sebastiano Tessitore, ucciso ad aprile dell'anno scorso per una lite condominiale nelle palazzine Iacp di via 2 Agosto a Parete, parla in aula. E' quanto accaduto nel corso ...

Libia: ministro ferito in un attentato a Tripoli. Colpi di pistola contro la sua auto

Situazione esplosiva in Libia. Il ministro libico per gli Affari di gabinetto, Adel Juma, è rimasto ferito in un attentato a Tripoli. Lo ha riferito il governo di unita' nazionale, riconosciuto ...

Auto incendiate e colpi di kalashnikov: notte di attacchi e assalti alle carceri francesi. Ucciso a Lecce con tre colpi di kalashnikov al volto, l'allarme dato da alcuni residenti: trovati 7 chili di …. Attentato in Sardegna contro un'azienda vicentina. Auto crivellate da colpi di fucile. Sulla statale tra Bari e Altamura assalto a portavalori a colpi di kalashnikov e bombe. Assalto a un portavalori tra Brindisi e Lecce, paura sulla statale 16: spari e auto in fiamme. Rapina da quasi tre milioni. Sassari, commando armato assalta il caveau della Mondialpol: spari e auto incendiate per coprire la fuga.