Scuola vincitrici concorso Pnrr1 in gravidanza saranno assunte dopo la maternità chiarimento di Valditara

Valditara ha chiarito che le donne in gravidanza che hanno vinto il concorso Pnrr1, e che ora dovrebbero frequentare i percorsi abilitanti all'insegnamento entro il 31 agosto, non rischiano di perdere la cattedra per il prossimo anno scolastico: "La loro assunzione in ruolo, che avverrà a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello del conseguimento dell'abilitazione", ha detto Valditara. Leggi su Fanpage.it Il ministroha chiarito che le donne inche hanno vinto il, e che ora dovrebbero frequentare i percorsi abilitanti all'insegnamento entro il 31 agosto, non rischiano di perdere la cattedra per il prossimo anno scolastico: "La loro assunzione in ruolo, che avverrà a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello del conseguimento dell'abilitazione", ha detto

