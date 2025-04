Incidente in città violento frontale tra due auto soccorsi sul posto

frontale, violento. E’ l’Incidente avvenuto martedì mattina, intorno alle 11, lungo via Caldirolo, nei pressi dell’incrocio con via Tassini. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.Iscriviti al canale WhatsApp di. Ferraratoday.it - Incidente in città, violento frontale tra due auto: soccorsi sul posto Leggi su Ferraratoday.it Un impatto. E’ l’avvenuto martedì mattina, intorno alle 11, lungo via Caldirolo, nei pressi dell’incrocio con via Tassini. Sulsono immediatamente giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.Iscriviti al canale WhatsApp di.

Potrebbe interessarti anche:

Violento incidente nel Milanese: arrivano cinque ambulanze, traffico in tilt

Cinque mezzi del 118 - tra automedica, autoinfermieristica e ambulanze - sono intervenuti d'urgenza nella serata di giovedì in via Monferrato a San Giuliano Milanese per un incidente. L'allarme è ...

Incidente stradale a Taormina, violento scontro tra due auto sulla statale 114: un ferito e rallentamenti

E' di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto stamani sulla strada statale 114 nei pressi di Isola Bella a Taormina. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. ...

Incidente stradale a Foggia, violento scontro auto-camion sulla circonvallazione: tre persone ferite

È di tre feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco prima delle 13 a Foggia, sulla circonvallazione, a pochi metri dall'incrocio della Statale 16 con il Tratturo ...

Incidente in città, violento frontale tra due auto: soccorsi sul posto. Violento frontale tra auto: morta una donna, feriti due bambini. Frontale tra due auto: muore anche una bambina di 12 anni. Morto nel violento schianto a soli 19 anni: il cordoglio della città per Daniel. Violento schianto frontale a pochi passi dalla spiaggia: coinvolta un'auto dei Carabinieri, quattro i feriti. Violento frontale nella notte ad Arezzo: sul posto 118, vigili del fuoco e municipale. Ne parlano su altre fonti