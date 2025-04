Pierina Paganelli perché per il gip Manuela è credibile e Dassilva resta in carcere

Pierina Paganelli, perché per il gip Manuela è credibile e Dassilva resta in carcere – Resterà in carcere Louis Dassilva, il 34enne accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata accoltellata a Rimini lo scorso ottobre. Il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa, ritenendo l’uomo “verosimilmente” responsabile del delitto. Il movente? Il timore che l’anziana potesse assumere un investigatore privato per svelare la relazione extraconiugale che Dassilva aveva intrecciato con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. ( dopo le foto)Leggi anche: Sopravvissuta al cancro lancia un accorato appello: “Via questi oggetti dalla cucina”Leggi anche: Moto contro auto, lo schianto è terribile: muore il medico italianoPierina Paganelli, perché per il gip Manuela è credibile e Dassilva resta in carcereProprio il racconto della donna, indagata per favoreggiamento, è stato centrale nella decisione del giudice. Tvzap.it - Pierina Paganelli, perché per il gip Manuela è credibile e Dassilva resta in carcere Leggi su Tvzap.it per il gipin– Resterà inLouis, il 34enne accusato dell’omicidio di, la donna di 78 anni trovata accoltellata a Rimini lo scorso ottobre. Il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa, ritenendo l’uomo “verosimilmente” responsabile del delitto. Il movente? Il timore che l’anziana potesse assumere un investigatore privato per svelare la relazione extraconiugale cheaveva intrecciato con la nuora della vittima,Bianchi. ( dopo le foto)Leggi anche: Sopravvissuta al cancro lancia un accorato appello: “Via questi oggetti dalla cucina”Leggi anche: Moto contro auto, lo schianto è terribile: muore il medico italianoper il gipinProprio il racconto della donna, indagata per favoreggiamento, è stato centrale nella decisione del giudice.

Potrebbe interessarti anche:

Pierina Paganelli, il Gip toglie il separé e Manuela Bianchi conferma la sua versione: la reazione di Louis

Dopo quasi 30 ore di interrogatorio il Gip ha deciso di togliere il separé ed ha chiesto a Manuela Bianchi se conferma le accuse rivolte a Louis Dassilva nell’ultimo interrogatorio. I due si sono ...

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: il gip respinge la richiesta dei legali

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini Vinicio Cantarini ha respinto la richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva. Il 35enne senegalese era stato arrestato lo scorso 17 ...

Pierina Paganelli, resta in carcere Louis Dassilva. Il gip ha respinto l’istanza

Resta in carcere Louis Dassilva, 35enne unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Il giudice per le indagini preliminari di ...

Pierina Paganelli: perché per il gip Manuela Bianchi è credibile e Dassilva deve restare in carcere. Rimini, omicidio Pierina Paganelli: ecco perchè Dassilva resta in carcere. Per il Gip non ci sono dubbi su movente e ruolo dell’indagato. Omicidio Pierina Paganelli, gip rigetta la scarcerazione di Louis Dassilva. Omicidio di Pierina, Louis Dassilva resta in carcere. Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva resta in carcere: per il gip Vinicio Cantarini è lui l’assassino. “Manuela Bianchi? La difesa pretende di svalutare la credibilità ricorrendo a pregiudizi morali, perché donna infedele quindi bugiarda…”. Indizi, movente, perizie: perché Louis Dassilva resta in carcere. Ne parlano su altre fonti