Unicef, 3.500 minori morti o dispersi nel Mediterraneo.

Il 18 aprile 2025 segna i 10 anni dal tragico naufragio al largo delle coste italiane in cui hanno perso la vita oltre 1.000 persone, tra cui bambini. Circa 3.500 bambine, bambini e adolescenti sono ...

Circa 3.500 minorenni sono morti o dispersi nel Mediterraneo centrale negli ultimi 10 anni. UNICEF e Carta di Roma: "Tra realtà e rappresentazione minorenni migranti e rifugiati nei media e il ruolo dell'informazione". UNICEF: quasi 500 milioni di bambini colpiti dai conflitti. Unicef: minori non registrati alla nascita, 'invisibili' 150 milioni di bambini.

