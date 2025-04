Settimana Santa bagnata tornano a gonfiarsi i fiumi E la diga di Ridracoli tracima per la quinta volta

Sale il livello dei fiumi dopo le piogge delle ultime ore. A Meldola il Bidente ha superato la soglia gialla, mentre la diga di Ridracoli ha iniziato una nuova tracimazione, la quinta del 2025. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna nel frattempo ha diramato un'allerta gialla per frane e piene.

