Palermo piantagione di marijuana al chiuso sequestrata da Gdf

sequestrata a Palermo una piantagione di marijuana indoor di 250 piante. I Finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo siciliano hanno arrestato due palermitani e ha individuato una villetta isolata nelle campagne di Carini con annesso un grande fabbricato. Droni muniti di telecamere hanno ripreso due impianti di condizionamento sempre in funzione, confermando l’ipotesi investigativa sull’esistenza di un sistema necessario al mantenimento di piantagioni di cannabis. Poi durante la perquisizione, grazie al fiuto del pastore tedesco Mindy, è stato rinvenuto, all’interno di alcune buste, un chilo di marijuana già essiccata e pronta alla vendita. Nell’edificio adiacente è stata scoperta una ingente piantagione indoor, composta da 250 piante di cannabis, di circa 75 kg, che avrebbe fruttato almeno 200mila euro. Lapresse.it - Palermo, piantagione di marijuana al chiuso: sequestrata da Gdf Leggi su Lapresse.it unadiindoor di 250 piante. I Finanzieri del Comando Provinciale del capoluogo siciliano hanno arrestato due palermitani e ha individuato una villetta isolata nelle campagne di Carini con annesso un grande fabbricato. Droni muniti di telecamere hanno ripreso due impianti di condizionamento sempre in funzione, confermando l’ipotesi investigativa sull’esistenza di un sistema necessario al mantenimento di piantagioni di cannabis. Poi durante la perquisizione, grazie al fiuto del pastore tedesco Mindy, è stato rinvenuto, all’interno di alcune buste, un chilo digià essiccata e pronta alla vendita. Nell’edificio adiacente è stata scoperta una ingenteindoor, composta da 250 piante di cannabis, di circa 75 kg, che avrebbe fruttato almeno 200mila euro.

