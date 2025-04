Cultweb.it - In quale ora del giorno è meglio prendere la vitamina B12? Ce lo dicono gli esperti

Laè una delle più importanti per il corretto funzionamento dell’organismo e può essere assunta solo con la dieta. Fondamentale per vegetariani e vegani, è importante anche per gli onnivori che, nonostante mangino carne e uova (dove lasi trova), spesso e volentieri sono carenti. I medici, dunque, consigliano spesso di integrarla per non incorrere in gravi problematiche neurologiche. Ma qual è il momento migliore delper farlo? Dietologi e nutrizionisti raccomandano di prenderla al mattino, a digiuno, accompagnata da un bicchiere d’acqua. Questo favorisce l’assorbimento e sfrutta il fatto che laraggiunge il picco di assorbimento circa sette ore dopo l’assunzione.Assumereprima della colazione può inoltre aiutare a integrarla nella routine quotidiana, per esempio abbinandola al gesto del lavarsi i denti.