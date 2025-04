Fermato per rapina senegalese confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere

Fermato il presunto assassino Imolaoggi.it - Fermato per rapina, senegalese confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere Leggi su Imolaoggi.it Dopo la confessione e il ritrovamento del corpo, i poliziotti della squadra mobile delle questure di Firenze e Ferrara hannoil presunto assassino

Potrebbe interessarti anche:

Entra in casa di due anziani e una donna con una bimba piccola e li rapina con un coltello: fermato 21enne

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato due anziani e una donna nei loro appartamenti a Milano: si sarebbe intrufolato e poi li avrebbe minacciati con un ...

Fermato per una rapina, confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere

Prima ha confessato alle forze dell'ordine di aver commesso un omicidio, poi ha indicato il luogo in cui aveva nascosto il cadavere. Una notte shock vissuta tra Ferrara e il lago Bilancino, in ...

Rapina con l'ascia, fermato dai passanti con un pugno / FOTO

Tentativo di rapina intorno alle 19:30, orario di chiusura, alla tabaccheria Cianci di viale Giannotti, in zona Gavinana. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, che stanno ascoltando i ...

Ferrara, fermato per una rapina confessa l’omicidio di Federico Perissi e fa ritrovare il corpo. Firenze, guardia giurata di 45 anni uccisa e sepolta al Bilancino: il presunto killer già arrestato lo scorso 5 aprile. Fermato per una rapina a Ferrara ma confessa un omicidio. Guardia giurata trovata sepolta in Mugello. Firenze, guardia giurata uccisa e sepolta: killer confessa e fa ritrovare corpo by AdnKkonos. Fermato per rapina, senegalese confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere. Federico Perissi scomparso uomo fermato per rapina confessa L’ho ucciso io. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Confessa omicidio e fa ritrovare il cadavere sepolto nel fango, la vittima era una guardia giurata - La confessione di un uomo senegalese di 41 anni ha fatto ritrovare ieri sera, sotto la pioggia battente, un uomo sepolto nei pressi del Mugello. Era stato fermato a Ferrara con l'accusa di aver compiu ...

Riporta msn.com: Federico Perissi ucciso e sepolto vicino al lago di Bilancino: 41enne senegalese confessa l'omicidio della guardia giurata. Il giallo dell'incidente - Un uomo avrebbe confessato alla squadra mobile di Ferrara un omicidio facendo ritrovare la notte scorsa il corpo della vittima vicino al lago di ...

Scrive informazione.it: Ferrara, fermato per una rapina confessa l’omicidio di Federico Perissi e fa ritrovare il corpo - La prima volta che il suo nome è stato scritto in un prontuario di polizia aveva usato una pistola a salve, aveva trascinato un conoscente fuori da un locale notturno del quartiere di Novoli, nord di ...