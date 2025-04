Repubblica.it - Netflix testa l’IA di OpenAI per migliorare la ricerca e suggerire cosa guardare

Il sistema, in fase di prova in Australia e Nuova Zelanda, permette di cercare contenuti utilizzando il linguaggio naturale: non solo interpreta parole chiave, ma analizza contesto, tono, emozione e intenzione dietro ogni richiesta