Liliana Resinovich ora il video della GoPro metterebbe nei guai Visintin Da indagato ha lasciato Trieste

Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha lasciato Trieste dopo la notizia delle indagini a suo carico per la morte della moglie avvenuta il 14 dicembre del 2021. L'uomo dovrebbe rientrare a Trieste qualora la pm titolare delle indagini disponesse un nuovo interrogatorio. Leggi su Fanpage.it Sebastiano, marito di, hadopo la notizia delle indagini a suo carico per la mortemoglie avvenuta il 14 dicembre del 2021. L'uomo dovrebbe rientrare aqualora la pm titolare delle indagini disponesse un nuovo interrogatorio.

Potrebbe interessarti anche:

Svolta nel delitto di Liliana Resinovich: indagato il marito. Prove nella casa di Sebastiano Visintin (video)

C’è una svolta nell’inchiesta sul delitto di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste, ormai definitivamente considerata vittima di un omicidio e non ...

Liliana Resinovich, ora il video della GoPro metterebbe nei guai Visintin: “Da indagato ha lasciato Trieste”

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha lasciato Trieste dopo la notizia delle indagini a suo carico per la morte della moglie avvenuta il 14 dicembre del 2021. L'uomo dovrebbe ...

Liliana Resinovich, colpo di scena: salta fuori il video che inguaia il marito Visintin

Era il 14 dicembre del 2021 quando Liliana Resinovich è scomparsa da Trieste, lasciando dietro di sé una scia di domande e sospetti mai del tutto chiariti. A denunciarne l’assenza fu il marito, ...

Liliana Resinovich, ora il video della GoPro metterebbe nei guai Visintin: "Da indagato ha lasciato Trieste". Caso Resinovich, quel video fatto con la GoPro e la difesa dell’ex marito: “Angelo mio, aiutami”. Sebastiano Visintin indagato per la morte di Liliana Resinovich: i guanti rossi, il filamento del maglione gia. Sebastiano Visintin indagato per la morte di Liliana Resinovich: i guanti rossi, il filamento del maglione giallo e il video della GoPro (che gli si ritorce contro). Le ultime notizie sulla morte di Liliana Resinovich: il video-alibi si ritorce contro il marito. E Visintin no. Resinovich, la chiave negli abiti sequestrati. Ne parlano su altre fonti

Come scrive fanpage.it: Liliana Resinovich, ora il video della GoPro metterebbe nei guai Visintin: “Da indagato ha lasciato Trieste” - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha lasciato Trieste dopo la notizia delle indagini a suo carico per la morte della moglie avvenuta il ...

Lo riporta repubblica.it: Caso Resinovich, quel video fatto con la GoPro e la difesa dell’ex marito: “Angelo mio, aiutami” - Da sabato Sebastiano Visintin è indagato per omicidio. È in Austria ma fa sapere che non sta scappando. Da un filmato emerge che i vestiti sequestrati nei ...

Nota di ilmattino.it: Le ultime notizie sulla morte di Liliana Resinovich: il video-alibi si ritorce contro il marito. E Visintin non torna a casa - Aveva consegnato agli inquirenti un video girato con una telecamera GoPro la mattina della scomparsa della moglie, il 14 dicembre 2021, mentre con la bicicletta faceva un’escursione sul ...