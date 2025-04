Lortica.it - Arezzo, via delle Conserve: che sia la volta buona?

Finalmente – forse – qualcosa si muove. Sì, perché per chi abita in via, ogni pioggia non è mai stata solo pioggia. È un’ansia preventiva, un giro di messaggi nei gruppi WhatsApp (“hai visto com’è il tombino davanti al numero 1?”), un déjà vu acquatico fatto di acqua che bussa – e sempre allaga.Ora però, a leggere gli annunci ufficiali, sembra che siamo alla s. O almeno, così ci vogliono far credere.È partito un progetto “sperimentale” – parola chiave che sa tanto di “se va male era solo una prova” – per la puliziacaditoie nel Comune di. Una sinergia tra Comune, Sei Toscana e Nuove Acque, con tanto di programmazione, georeferenziazione, reportistica mensile, modelli idraulici, e chissà, magari anche un’app per sapere in tempo reale se il tombino sotto casa tua ha finito di soffocare sotto i rifiuti.