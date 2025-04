Al coraggio delle donne una poesia

L'ombra nera si allunga sul muro artigli pronti ad afferrareNessuno intorno nel buio della sera tacchi velociMi piaci ti voglio sei miaNo mi soffochi voglio essere libera decidere dove andare con chi stareProva a spiegarePolsi afferrati resta con me solo con meProva a scappareNo.

