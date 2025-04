Sumy sì Gaza no il doppio binario di una informazione ormai distorta

doppio binario del mainstream mediatico, parla di morte morale dell’Occidente.Ha ragione. L’orrenda strage russa a Sumy e le follie di Trump hanno oscurato lo sterminio dei palestinesi in corso in Medioriente. Questo è inaccettabile. Mentre, in una logica di sana informazione, avremmo dovuto vedere le due tragedie, il bombardamento russo nella Domenica delle Palme e la distruzione israeliana dell’ultimo ospedale a Gaza, fianco a fianco sulle prime pagine, con lo stesso sdegno, lo stesso pathos emotivo, ci siam trovati di fronte al solito show di un’informazione che a questo punto, come sostiene il professore, oltre ad esser considerata distorta si potrebbe definire addirittura corrotta. Ilfattoquotidiano.it - Sumy sì, Gaza no: il doppio binario di una informazione ormai distorta Leggi su Ilfattoquotidiano.it di Riccardo BellardiniCondivido il pensiero espresso dal professor Alessandro Orsini in un suo post pubblicato ieri su Facebook, quando, facendo notare il solito squilibrio, il solito inquietantedel mainstream mediatico, parla di morte morale dell’Occidente.Ha ragione. L’orrenda strage russa ae le follie di Trump hanno oscurato lo sterminio dei palestinesi in corso in Medioriente. Questo è inaccettabile. Mentre, in una logica di sana, avremmo dovuto vedere le due tragedie, il bombardamento russo nella Domenica delle Palme e la distruzione israeliana dell’ultimo ospedale a, fianco a fianco sulle prime pagine, con lo stesso sdegno, lo stesso pathos emotivo, ci siam trovati di fronte al solito show di un’che a questo punto, come sostiene il professore, oltre ad esser consideratasi potrebbe definire addirittura corrotta.

