A R Andata e racconto 2025 Viaggiare con leggerezza istruzioni per l’uso

Terza edizione per "A/R Andata e racconto. Appunti di viaggio", concorso letterario organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino e Gruppo FS, riservato a scrittrici e scrittori esordienti, dai diciotto anni in su, che non abbiano mai pubblicato alcun testo o romanzo edito da una casa editrice italiana e distribuito in libreria.Nato per stimolare la scrittura attorno al tema del viaggio, che sin dall'antichità e dal mito di Ulisse, affascina l'essere umano, dedica la terza edizione al tema: "Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l'uso". Il viaggio reale o desiderato, il viaggio nella storia o nel futuro, il viaggio della scoperta o della rinascita: tanti sono i percorsi che possono essere raccontati attraverso la lente della leggerezza, quella dell'anima o quella ambientale, quella relazionale o quella comunitaria.

fsnews.it comunica: Concorso A/R Andata e racconto, la lectio magistralis di Guido Catalano - Lo scrittore, poeta e performer terrà una lectio magistralis dal titolo Leggeri come versi, senza bagagli inutili giovedì 17 aprile alle ore 18.30 in collaborazione con la Libreria Luxemburg di Torino ...

Nota di fsnews.it: Concorso letterario Andata e Racconto, il bando - A chi si rivolge il bando La partecipazione al concorso letterario “A/R Andata e racconto. Istruzioni per l’uso: viaggiare con leggerezza” è riservata a scrittori/scrittrici esordienti, dai diciotto ...