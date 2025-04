Monza Visionaria 2025 Il Festival di Musica Arte e Luce che Trasforma la Città

Festival Monza Visionaria: alla XIII edizione della manifestazione organizzata dall'associazione culturale Musicamorfosi prenderanno parte musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Marco Mezquida, Giovanni Falzone, Thomas Enhco, l'Orchestra Canova e molti altri. In programma dieci giorni di Musica, spettacoli, performance, reading ma non solo.

Monza Visionaria 2025: Dieci Giorni di Musica, Arte e Magia nei Luoghi Iconici della Città

Dal 6 al 15 maggio 2025, Monza si Trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la XIII edizione di Monza Visionaria, il Festival ideato dall'associazione culturale Musicamorfosi. Dieci giorni di concerti, installazioni di Luce e suono. Come pure performance artistiche e letture che coinvolgeranno luoghi iconici della Città come la Villa Reale, il Teatro Villoresi e le chiese di San Maurizio e Santa Maria al Carrobiolo.

