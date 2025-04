Federico II il Centro Allergologia Pediatrica è un’eccellenza mondiale Riconoscimento dalla Wao

Centro di Allergologia Pediatrica dell’Università Federico II di Napoli I è stato scelto come Centro di Eccellenza dal Comitato della World Allergy Organization (Wao) per il triennio 2025-2028. Un Riconoscimento ricevuto da un’organizzazione internazionale che raggruppa 115 società regionali e nazionali di Allergologia e immunologia clinica provenienti da tutto il mondo ed ha rappresentanti in quasi 100 Paesi. “Questo Riconoscimento – afferma il direttore del Centro Roberto Berni Canani – è un premio importante per il lavoro che tutto il Dipartimento sta effettuando ormai da anni, nel campo della cura e della ricerca per l’Allergologia Pediatrica, ed allo stesso tempo rappresenta anche uno stimolo in più a migliorarci e a formare le future generazioni di specialisti in un settore in cui le competenze fanno la differenza”. Leggi su Ildenaro.it Ildidell’UniversitàII di Napoli I è stato scelto comedi Eccellenza dal Comitato della World Allergy Organization (Wao) per il triennio 2025-2028. Unricevuto da un’organizzazione internazionale che raggruppa 115 società regionali e nazionali die immunologia clinica provenienti da tutto il mondo ed ha rappresentanti in quasi 100 Paesi. “Questo– afferma il direttore delRoberto Berni Canani – è un premio importante per il lavoro che tutto il Dipartimento sta effettuando ormai da anni, nel campo della cura e della ricerca per l’, ed allo stesso tempo rappresenta anche uno stimolo in più a migliorarci e a formare le future generazioni di specialisti in un settore in cui le competenze fanno la differenza”.

