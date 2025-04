Lettera43.it - Chris Martin in tour con i Coldplay: «Soffro di depressione, ecco cosa mi fa stare meglio»

è tornato nuovamente a parlare di. Il frontman deiha deciso di aprirsi con i fan tramite il profilo ufficiale della band, pubblicando un video da Hong Kong, dove si trova per una tappa del Music of the Spheres World, che va avanti ormai da circa tre anni. «Ho notato che ultimamente alcune persone, me compreso, stanno lottando un po’ con la», ha esordito l’artista 48enne. «Quindi, volevo raccontarvi alcune cose che mi sono d’aiuto durante ile in generale, sperando che una di esse possa aiutare anche voi». Non è la prima volta che il cantante di Exeter confessa le sue difficoltà ai fan: già nel 2014 aveva sofferto dia seguito del divorzio dall’attrice Gwyneth Paltrow. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@e i consigli per affrontare laCondividendo con i fan la propria esperienza personale,ha voluto spiegare tutto ciò che gli è utile nei momenti bui.