Blue Prince alla ricerca della 46ª stanza nella villa che cambia forma Recensione

Blue Prince, che si infilano sotto pelle, si accoccolano tra i pensieri notturni e ti ritrovi, senza volerlo, a disegnare planimetrie immaginarie su un tovagliolo durante il pranzo. Il puzzle game di Dogubomb è uno di quei labirinti mentali e architettonici che non chiede soltanto di risolvere enigmi, ma di fidarsi del proprio intuito, della memoria, e, più di tutto, della propria curiosità.La premessa potrebbe sembrare il punto di partenza di una fiaba gotica per ragazzi: Simon, un adolescente qualunque, riceve in eredità una villa appartenuta a uno zio eccentrico e geniale. Ma per poterla reclamare deve raggiungere la mitica 46ª stanza, nascosta tra corridoi mobili e geometrie mutevoli. Esports247.it - Blue Prince, alla ricerca della 46ª stanza nella villa che cambia forma | Recensione Leggi su Esports247.it Ci sono giochi che intrattengono. Giochi che sono così difficili da diventare una sfida personale. E poi ci sono giochi come, che si infilano sotto pelle, si accoccolano tra i pensieri notturni e ti ritrovi, senza volerlo, a disegnare planimetrie immaginarie su un tovagliolo durante il pranzo. Il puzzle game di Dogubomb è uno di quei labirinti mentali e architettonici che non chiede soltanto di risolvere enigmi, ma di fidarsi del proprio intuito,memoria, e, più di tutto,propria curiosità.La premessa potrebbe sembrare il punto di partenza di una fiaba gotica per ragazzi: Simon, un adolescente qualunque, riceve in eredità unaappartenuta a uno zio eccentrico e geniale. Ma per poterla reclamare deve raggiungere la mitica 46ª, nascosta tra corridoi mobili e geometrie mutevoli.

Potrebbe interessarti anche:

Blue Prince è uno dei giochi da tener d'occhio nel 2025

Recensioni entusiaste per questo titolo di avventura, al momento in testa alla classifica Metacritic

Blue Prince: Guida completa al puzzle del Quadro Elettrico nel Ripostiglio

Il quadro elettrico del Ripostiglio in Blue Prince è uno dei rompicapo più complessi e gratificanti del gioco. Basato sul sistema V.A.C., si tratta di un enigma multilivello in cui il colore degli ...

Ricerca, Sustainable Blue Economy: prima call per l’accesso alle infrastrutture

La Sustainable Blue Economy Partnership ha pubblicato il primo bando per l’accesso alle infrastrutture di ricerca, con il focus su “Piloting access to shared research infrastructures at pan-European ...