LIVE Giro d’Abruzzo 2025 tappa di oggi in DIRETTA i tre fuggitivi verso Bocca di Valle

DIRETTA LIVE13.13 Sta per cominciare il tratto più duro della salita verso la cima di Bocca di Valle.13.10 La velocità media adesso è di 44 km/h.13.08 Con la salita scende il divario tra fuggitivi e gruppo, adesso di 4'50". Malinen, unico inseguitore in solitaria, è invece a 2'40".13:05 È ormai cominciata la salita verso Bocca di Valle, unico GPM di giornata.13:03 Un contributo fotografico dei tre fuggitivi105 KMCristian Remelli (GES)Diego Bracalente (MBH)Matteo Zurlo (PAD)– 2'30"Sampo Malinen (MIG)– 5'20"Peloton#IlGirodAbruzzo pic.twitter.com/iID4K0qq6Y— Il Giro d'Abruzzo (@ilGirodAbruzzo) April 15, 202513:01 Abbiamo appena passato il cinquantesimo chilometro di gara.12.59 103 chilometri all'arrivo.12.56 Da capire quale squadra si metterà in testa a tirare.

