A Messina la campagna di prevenzione Non scuoterlo organizzata dal azienda Policlinico con la Caronte amp Tourist

Feedpress.me - A Messina la campagna di prevenzione "Non scuoterlo" organizzata dall'azienda Policlinico con la Caronte & Tourist

Scuotere violentemente un neonato per cercare di calmare il suo pianto inconsolabile può provocare danni irreversibili: in un caso su quattro si parla di coma o della morte del neonato, ma molti altri sono gli effetti devastanti che pochi secondi di scuotimento possono provocare, compromettendo per sempre il futuro e la crescita del bambino: danni cerebrali, problemi alla vista o all’udito, disturbi.