Adolfo Urso celebra il Made in Italy a Napoli con cravatta Marinella dedicata al uomo vitruviano

Made in Italy, Adolfo Urso, ha visitato, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy 2025, lo storico negozio Marinella di Napoli, dove è stata presentata la cravatta dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy raffigurante l'uomo vitruviano, il celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita. "Marinella è uno dei simboli italiani del saper fare, che da sempre si basa sull'identità, sulle sue peculiarità e specificità, sull'espressione di un territorio - ha detto Urso -. Identità ma anche innovazione che in questi casi è fatta di design e di materiali". "Identità è anche arte, cultura, storia, tradizione, territorio e innovazione, è scienza, tecnologia, ricerca di nuovi materiali - ha aggiunto -. Quotidiano.net - Adolfo Urso celebra il Made in Italy a Napoli con cravatta Marinella dedicata all'uomo vitruviano Leggi su Quotidiano.net Il ministro delle Imprese e delin, ha visitato, nell'ambito dellezioni della Giornata Nazionale delin2025, lo storico negoziodi, dove è stata presentata laalla Giornata Nazionale delinraffigurante l', il celeberrimo disegno di Leonardo da Vinci di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita. "è uno dei simboli italiani del saper fare, che da sempre si basa sull'identità, sulle sue peculiarità e specificità, sull'espressione di un territorio - ha detto-. Identità ma anche innovazione che in questi casi è fatta di design e di materiali". "Identità è anche arte, cultura, storia, tradizione, territorio e innovazione, è scienza, tecnologia, ricerca di nuovi materiali - ha aggiunto -.

