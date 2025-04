Pakistan oltre tre milioni di rimpatri forzati l’esodo degli afghani

oltre tre milioni i rimpatri forzati disposti dal Pakistan nei confronti di cittadini afghani residenti nel Paese. A novembre è infatti scaduto il termine concesso da Islamabad per lasciare il Pakistan e le autorità stanno provvedendo all'espulsione di tutti i rifugiati irregolari, almeno un terzo di loro vive nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa.Nelle immagini le partenze di molti camion carichi di bagagli e persone. La provincia Pakistana ha ospitato un numero significativo di afghani fin dagli anni '80, molti dei quali si sono integrati, anche sposando persone del posto. La scuola è un motivo fondamentale per cui gli afghani vogliono rimanere in Pakistan, perché i talebani hanno impedito alle donne di proseguire gli studi oltre la sesta classe.Il governo provinciale, guidato dal partito dell'ex premier Imran Khan, attualmente in carcere, sembra riluttante a rimpatriare gli afghani e le autorità sono anche preoccupate per eventuali disordini che si potrebbero scatenare con gli afghani che vivono in quasi tutte le città, i paesi e i villaggi della provincia, nella maggior parte dei casi anche da decenni.

