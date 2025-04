Intelligenza artificiale per semplificare il testing dei software la napoletana NetCom lancia MetA I

NetCom Group sviluppa tecnologia per automazione software (ANSA) – NAPOLI, 15 APR – NetCom Group, azienda specializzata nei servizi ingegneristici con quartier generale nel capoluogo partenopeo, ha realizzato con la sua controllata NetCom Engineering “MetA.I.”, una tecnologia all’avanguardia basata sull’Intelligenza artificiale pensata per semplificare e potenziare il testing automatico del software. Con MetA.I., NetCom introduce un nuovo approccio nel campo dell’automazione e del testing software, frutto dell’attività condotta nei propri laboratori di ricerca e sviluppo. Una tecnologia sviluppata a NAPOLI che punta a rendere il collaudo dei sistemi più rapido, accessibile e affidabile per un ampio spettro di realtà operative, dalle piccole imprese alle organizzazioni più strutturate. “MetA. Leggi su Ildenaro.it Group sviluppa tecnologia per automazione(ANSA) – NAPOLI, 15 APR –Group, azienda specializzata nei servizi ingegneristici con quartier generale nel capoluogo partenopeo, ha realizzato con la sua controllataEngineering “.I.”, una tecnologia all’avanguardia basata sull’pensata pere potenziare ilautomatico del. Con.I.,introduce un nuovo approccio nel campo dell’automazione e del, frutto dell’attività condotta nei propri laboratori di ricerca e sviluppo. Una tecnologia sviluppata a NAPOLI che punta a rendere il collaudo dei sistemi più rapido, accessibile e affidabile per un ampio spettro di realtà operative, dalle piccole imprese alle organizzazioni più strutturate. “

