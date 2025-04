Busto Arsizio picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social Un vicino sente le urla e chiama i soccorsi

Un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con l'accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui social. Le urla della ragazzina sono state sentite da un'abitante che ha avvisato il 112 e quando gli agenti di una pattuglia della Polizia locale sono arrivati sul posto, in un'area dismessa dietro alla.

Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante della zona. Che ha dato l’allarme e impedito che la violenza sessuale continuasse. È accaduto ieri pomeriggio a Busto Arsizio, in provincia ...

