Chiara Ferragni smentisce la vendita del suo superattico mentre si dice sia finita la storia con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni di vendere il suo attico, sono state smentite stamane con una nota dall’ufficio stampa dell’imprenditrice digitale: «In qualità di ufficio stampa della Sig.ra Chiara Ferragni si precisa che la casa di sua proprietà non è in vendita». Il superattico milanese di 300 metri quadri su due piani, per il quale, correva voce, l’influencer chiedesse circa 25 milioni di euro, si trova all’interno delle Residenze Libeskind, il complesso progettato dall’architetto Daniel Libeskind, a pochi passi da City Life. Vere le voci invece riguardanti Villa Matilda, dimora sul Lago di Como messa in vendita dopo la separazione da Fedez ma ancora in cerca di un compratore. L’altro superattico, quello che ha fatto da scenografia all’epopea social dei Ferragnez, dove tutta Italia ha visto crescere i piccoli Leone e Vittoria, al momento è in affitto all’attaccante dell’Inter Marcus Thuram al prezzo di 35mila euro mensili. Leggi su Open.online Le indiscrezioni circolate nelle scorse ore circa l’intenzione didi vendere il suo attico, sono state smentite stamane con una nota dall’ufficio stampa dell’imprenditrice digitale: «In qualità di ufficio stampa della Sig.rasi precisa che la casa di sua proprietà non è in». Ilmilanese di 300 metri quadri su due piani, per il quale, correva voce, l’influencer chiedesse circa 25 milioni di euro, si trova all’interno delle Residenze Libeskind, il complesso progettato dall’architetto Daniel Libeskind, a pochi passi da City Life. Vere le voci invece riguardanti Villa Matilda, dimora sul Lago di Como messa indopo la separazione da Fedez ma ancora in cerca di un compratore. L’altro, quello che ha fatto da scenografia all’epopea social dei Ferragnez, dove tutta Italia ha visto crescere i piccoli Leone e Vittoria, al momento è in affitto all’attaccante dell’Inter Marcus Thuram al prezzo di 35mila euro mensili.

