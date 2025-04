Il 43 anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo studenti ripuliscono la lapide in via Li Muli

anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. A ritrovarsi, alle 10 di mercoledì 16 aprile in via Li Muli, luogo dell'uccisione di La Torre e del suo collaboratore Di Salvo, sarà una rappresentanza. Palermotoday.it - Il 43° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, studenti ripuliscono la lapide in via Li Muli Leggi su Palermotoday.it Saranno i più giovani a dare il via alle iniziative volte a celebrare il 43°di Pio LaDi. A ritrovarsi, alle 10 di mercoledì 16 aprile in via Li, luogo dell'uccisione di Lae del suo collaboratore Di, sarà una rappresentanza.

Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo: gli studenti puliscono la lapide in via Li Muli per il 43° anniversario. A Trapani si ricorda Pio La Torre a 43 anni dalla sua morte. Pio La Torre: 43 anni dopo l'omicidio che fa ancora discutere.