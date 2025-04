Miriana Trevisan Tradita tante volte ora tendo alla castità Un mio ex sbiancò quando gli dissi il nome di una collega

Miriana Trevisan, 52 anni, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. Volto familiare della televisione dagli anni Novanta a oggi, è stata protagonista di numerosi programmi storici: da Non è la Rai, dove debuttò giovanissima, a Striscia la notizia come velina, passando per La Corrida, La Ruota della Fortuna, Pressing, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Oggi, lontana dai riflettori e single, ha dichiarato: “La tv mi ha dimenticato? Resto la Mirianona nazionale”. Il successo e la popolarità “I direttori di rete mi chiamavano ‘Fenomeno’. All’inizio prendevo l’autobus per andare agli studi, poi divenne impossibile. Provai la bici, mi facevano cadere. Con il motorino mi inseguivano. alla fine, mi spostavo in taxi. A casa, i miei staccarono il citofono: suonavano a ogni ora. Quotidiano.net - Miriana Trevisan: “Tradita tante volte, ora tendo alla castità. Un mio ex sbiancò quando gli dissi il nome di una collega” Leggi su Quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 –, 52 anni, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera. Volto familiare della televisione dagli anni Novanta a oggi, è stata protagonista di numerosi programmi storici: da Non è la Rai, dove debuttò giovanissima, a Striscia la notizia come velina, passando per La Corrida, La Ruota della Fortuna, Pressing, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Oggi, lontana dai riflettori e single, ha dichiarato: “La tv mi ha dimenticato? Resto la Mirianona nazionale”. Il successo e la popolarità “I direttori di rete mi chiamavano ‘Feno’. All’inizio prendevo l’autobus per andare agli studi, poi divenne impossibile. Provai la bici, mi facevano cadere. Con il motorino mi inseguivano.fine, mi spostavo in taxi. A casa, i miei staccarono il citofono: suonavano a ogni ora.

