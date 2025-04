Florenzi le scommesse e lo stupore di trovare proprio il suo nome in quel giro

Florenzi è un calciatore di 34 anni, padre di due figlie, 18 anni alla Roma dalle giovanili al 2020, fascia da capitano, e poi Valencia, Paris Saint-Germain e Milan, “cocco de nonna” (per quella famosa esultanza con l’abbraccio alla nonna in tribuna), gol contro il Barcellona in Champions league nel 2015 con pallonetto da 55 metri, una carriera fiaccata da infortuni gravissimi nel 2016, 2022 e 2024 che comunque non gli hanno impedito di diventare campione europeo con la Nazionale di Roberto Mancini nel 2021 e di vincere lo scudetto col Milan di Stefano Pioli nella stagione 2021-22. A giugno 2025 scade il suo contratto coi rossoneri e potrebbe anche appendere gli scarpini al chiodo. Spesso viene mandato davanti alle telecamere quando ci sono brutte partite della sua squadra da commentare, è uno che ci mette la faccia, ha eloquio piuttosto forbito e sa prendersi le sue responsabilità. Lettera43.it - Florenzi, le scommesse e lo stupore di trovare proprio il suo nome in quel giro Leggi su Lettera43.it Alessandroè un calciatore di 34 anni, padre di due figlie, 18 anni alla Roma dalle giovanili al 2020, fascia da capitano, e poi Valencia, Paris Saint-Germain e Milan, “cocco de nonna” (perla famosa esultanza con l’abbraccio alla nonna in tribuna), gol contro il Barcellona in Champions league nel 2015 con pallonetto da 55 metri, una carriera fiaccata da infortuni gravissimi nel 2016, 2022 e 2024 che comunque non gli hanno impedito di diventare campione europeo con la Nazionale di Roberto Mancini nel 2021 e di vincere lo scudetto col Milan di Stefano Pioli nella stagione 2021-22. A giugno 2025 scade il suo contratto coi rossoneri e potrebbe anche appendere gli scarpini al chiodo. Spesso viene mandato davanti alle telecamere quando ci sono brutte partite della sua squadra da commentare, è uno che ci mette la faccia, ha eloquio piuttosto forbito e sa prendersi le sue responsabilità.

Potrebbe interessarti anche:

La chat di gruppo «Las Vegas» con i giocatori della Nazionale, Tonali può inguaiare Florenzi: spuntano le scommesse sul calcio

C’era un gruppo su Whatsapp tra calciatori della Nazionale under 21 chiamato «Las Vegas». Come riporta Repubblica, secondo la polizia quel gruppo serviva a «organizzare delle partite di poker in ...

Florenzi Milan, il caso scommesse si ingigantisce! Intreccio con Tonali e puntate sul calcio? La ricostruzione

Florenzi Milan, il caso scommesse si ingigantisce! Intreccio con Tonali e puntate sul calcio? La ricostruzione Da Repubblica, si ingigantisce il caso scommesse scoppiato negli ultimi giorni e che ...

Calcio e scommesse clandestine: Fagioli, Tonali, Zaniolo e Florenzi indagati . La lista degli altri sportivi coinviti. Cos'è il metodo del Rolex

Dodici calciatori, tra cui nomi di primo piano del calcio italiano e internazionale, risultano indagati in un?inchiesta della Procura di Milano su un giro di scommesse clandestine non legate a...

Florenzi, le scommesse e lo stupore di trovare proprio il suo nome in quel giro. Repubblica - Caso scommesse, Florenzi avrebbe giocato pesante anche sul calcio: "Da meno 80mila a meno 300mila in un giorno". Ne parlano su altre fonti

Riporta informazione.it: Caso scommesse, partite di poker online: indagato Florenzi. Cosa rischia - Il Corrie della Sera' edizione Milano, parla dell'indagine della Procura di Milano sul caso scommesse: "Un milione mezzo di euro sequestrati, cinque richieste di arresti domiciliari, una dozzina ...

Secondo fanpage.it: Quali sono i siti dove scommettevano Fagioli, Tonali e Florenzi: perché sono illegali - Nel decreto di sequestro pubblicato da Tribunale di Milano si leggono tutti i dettagli del caso scommesse ... Sandro Tonali e Alessandro Florenzi. Il tribunale ha sequestrato in tutto 1,5 milioni ...

ecovicentino.it comunica: Calcioscommesse, 12 calciatori indagati in Serie A. Spuntano i nomi di Florenzi e Di Maria - 12 calciatori sono indagati nel filone sull’inchiesta del calcio scommesse che aveva coinvolto Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. I nomi sulla lista degli inquirenti sono Alessandro Florenzi (Milan), ...