Da Biancaneve a Vaiana: l’evoluzione delle principesse e il modello femminile per le bambine.

Qualcuna diceva “Non si può essere ciò che non si può vedere” e le donne, sin da, sanno cosa voglia significare più di chiunque altro. I modelli immaginifici ditargate Disney sempre alla ricerca dell’amore salvifico a tutti i costi, ha segnato generazioni di donne, figlie idi tempi durante i quali l’unicopermesso era la ragazza bellissima, dalle nobili origini e la vita sottile oltre limite, che si completava nell’uomo coraggioso, forte, protettivo quanto bastava per varcare la soglia del ponte levatoio.In questo articolo faremo un excursus su come, nel corso degli anni, leDisney sono diventate simboli potenti di trasformazione culturale. Da, dolce e remissiva, a, coraggiosa e indipendente. Il loro percorso riflettedel ruolonella società.