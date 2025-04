Normativa dei pagamenti digitali IPR e sicurezza delle transazioni bancarie Sis ID lancia VoP Suite

Leggi su Ildenaro.it

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha avviato una serie di iniziative volte a rendere ipiù rapidi, sicuri e accessibili all’interno del Mercato Unico. Un elemento centrale di questa strategia è la diffusione dei cosiddetti “bonifici istantanei”, ossia trasferimenti di fondi in grado di raggiungere il conto del destinatario in pochi secondi, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il nuovo Regolamento dell’Unione Europea 2024/886 (Instant Payment Regulation – IPR), entrato in vigore l’8 aprile 2024, rappresenta un passaggio fondamentale del percorso normativo.Approvato dal Parlamento Europeo nel febbraio 2024, il testo è inteso a rendere iistantanei in area SEPA basati su bonifico disponibili su scala comunitaria, riducendo barriere, costi e rischi di frode, e garantendo a cittadini e imprese un accesso equo e non discriminatorio ai trasferimenti di fondi immediati.