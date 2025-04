Patrick Vettori morto in incendio a Mezzocorona il fratello del campione di arti marziali Marvin

Patrick Vettori, 30 anni, fratello del più volte campione del mondo di arti marziali miste Marvin, è morto in un incendio scoppiato in un appartamento di Mezzocorona, in provincia di Trento. Il giovane, candidato alle comunali del 4 maggio con la lista Civica per Mezzocorona è deceduto all’interno della casa in viveva da solo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a dare l’allarme stamattina attorno alle 5 sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dall’appartamento. Quando sono arrivati i vigili del fuoco permanenti di Trento e i volontari di Mezzolombardo e Mezzocorona per il ragazzo, che lavorava nell’agenzia immobiliare di famiglia, non c’era più nulla da fare. Patrick Vettori, candidato alle comunali di MezzocoronaPatrick Vettori, 30 anni, aveva annunciato solo pochi giorni fa la sua candidatura alle prossime elezioni comunali in un post su Instagram. Lapresse.it - Patrick Vettori, morto in incendio a Mezzocorona il fratello del campione di arti marziali Marvin Leggi su Lapresse.it , 30 anni,del più voltedel mondo dimiste, èin unscoppiato in un appartamento di, in provincia di Trento. Il giovane, candidato alle comunali del 4 maggio con la lista Civica perè deceduto all’interno della casa in viveva da solo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a dare l’allarme stamattina attorno alle 5 sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto uscire del fumo dall’appartamento. Quando sono arrivati i vigili del fuoco permanenti di Trento e i volontari di Mezzolombardo eper il ragazzo, che lavorava nell’agenzia immobiliare di famiglia, non c’era più nulla da fare., candidato alle comunali di, 30 anni, aveva annunciato solo pochi giorni fa la sua candidatura alle prossime elezioni comunali in un post su Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Incendio Mezzocorona, morto intossicato il 30enne Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Martin - VIDEO

Il ragazzo lavorava nell'agenzia immobiliare di famiglia e si era candidato per le prossime comunali a Mezzocorona Un incendio scoppiato a Mezzocorona, in provincia di Trento, è stato fatale per ...

Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori

(Adnkronos) – Forse una pentola lasciata sulla piastra accesa. Sarebbe stata questa la causa dell'incendio divampato in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento, poco prima delle 5. ...

Morto il fratello di Marvin Vettori, Patrick. Aveva 30 anni, ha perso la vita in un incendio nel suo appartamento in Trentino

Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori, è morto a 30 anni in un rogo scoppiato nel suo appartamento a Mezzocorona, in Trentino. L’allarme per l’incendio nella ...

Patrick Vettori, morto il fratello di Marvin/ Incendio a Mezzocorona: bruciato il suo appartamento. Sorpreso da un incendio in casa: Patrick Vettori muore a 30 anni, è il fratello del campione di Mma Marvin. Patrick Vettori morto nell’incendio a Mezzocorona, cosa sappiamo sulle cause del rogo. Patrick Vettori, morto in un incendio a Mezzocorona il fratello dell'atleta di arti marziali miste Marvin: ave. Incendio improvviso in casa: Patrick muore a 29 anni, fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori. Trento, incendio in appartamento: morto il 29enne Patrick Vettori. Ne parlano su altre fonti

Nota di quotidiano.net: Patrick Vettori morto nell’incendio a Mezzocorona, cosa sappiamo sulle cause del rogo - La vittima era il fratello del noto campione di arti marziali Marvin Vettori. Era conosciuto in paese per la sua attività politica ...

Si apprende da tg.la7.it: Trentino. Patrick Vettori, il fratello del Campione di arti marziali, morto nell’incendio a Mezzocorona - E' morto questa mattina all'alba nell'incendio che si è sviluppato in casa a Mezzocorona, Patrick Vettori, 30 anni. Il giovane, fratello del campione di arti marziali Marvin Vettori, era candidato ...

Segnala msn.com: Patrick Vettori, morto in un incendio a Mezzocorona il fratello dell'atleta di arti marziali miste Marvin: aveva 29 anni - Questa mattina, poco prima della 5, è scoppiato un incendio in un appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. A morire a causa delle esalazioni di fumo Patrick Vettori, 29enne ...