Caso Equalize minacce estorsioni e dossier con l8217aiuto dell8217ndrangheta altri 9 arresti

Caso Equalize. Quel "qualcuno" è Nunziatino Romeo, pentito di ‘ndrangheta, legato alla cosca Barbaro-Papalia. Dalle sue rivelazioni il gip ha disposto 9 nuovi arresti. Leggi su Fanpage.it "Mi devo rivolgere a qualcuno di malaffare". Con queste parole l'ex super poliziotto Gallo ha portato l’ndrangheta all'interno delle indagini sul. Quel "qualcuno" è Nunziatino Romeo, pentito di ‘ndrangheta, legato alla cosca Barbaro-Papalia. Dalle sue rivelazioni il gip ha disposto 9 nuovi

Potrebbe interessarti anche:

Caso Equalize: i cyberspioni di via Pattari paventano minacce e intimidazioni

Milano, 19 marzo 2025 – Cyber spioni del gruppo di via Pattari: all’udienza del tribunale del Riesame sul caso Equalize spuntano le minacce ai presunti trafficoni indagati con l’accusa di aver ...

Morte improvvisa per Carmine Gallo, il “super-poliziotto” arrestato per il caso Equalize

Avrebbe avuto un malore mentre era ai domiciliari da ottobre perché accusato di essere uno dei vertici di un’organizzazione che realizzava dossieraggi illegali. E’ morto Carmine Gallo, per tutti, ...

Minacce e violenza domestica: Città scossa dal caso di un 34enne!

L'Aquila - Un 34enne di Avezzano denunciato per violenze e minacce nei confronti della ex compagna, mettendo in luce il problema della violenza domestica in Abruzzo. Un grave episodio di violenza ...

Caso Equalize, minacce estorsioni e dossier con l’aiuto dell’ndrangheta: altri 9 arresti. Lorenzo Sbraccia, il «re del superbonus», arrestato a Milano: Equalize, la 'ndrangheta e la maxi estorsione fallita ai costruttori. Tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso: arrestato l’ex consigliere comunale di Vibo Umberto Buccarelli. Tentata estorsione mafiosa, arrestati il pentito di ’ndrangheta stragista Romeo e un avvocato di Vibo Valentia – NOMI. Inchiesta Equalize e cyber-spie. C’è un filone sulla ’ndrangheta, pentito arrestato: "Metodo mafioso":. Repubblica – Hacker contro ultrà, minacce a San Siro: “Tentativo di estorsione all’Inter di Moratti”. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta fanpage.it: Caso Equalize, minacce estorsioni e dossier con l’aiuto dell’ndrangheta: altri 9 arresti - "Mi devo rivolgere a qualcuno di malaffare". Con queste parole l'ex super poliziotto Gallo ha portato l’ndrangheta all'interno delle indagini ...

Riporta repubblica.it: Equalize, altri 9 arresti: estorsioni e dossier con l’aiuto delle ‘ndrine - Manette all’imprenditore romano Sbraccia: si era rivolto a Gallo per risolvere un contenzioso. Altri guai per l’hacker Calamucci ...

Scrive msn.com: Caso Equalize e ‘Ndrangheta stragista: altra ordinanza ai domiciliari per Calamucci | NOMI e DETTAGLI - Nuova stretta sul caso Equalize: nove misure cautelari dopo le rivelazioni del pentito Romeo. Arrestato l'imprenditore Sbraccia ...