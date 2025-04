Le sorpresa dei vigili del fuoco ai bimbi ricoverati uova di Pasqua nei reparti di Chieti Lanciano e Vasto FOTO

vigili del fuoco di Chieti e Pescara ha sintetizzato la 'dolce' iniziativa, che ha visto protagonisti i vigili del fuoco che, nei giorni scorso, hanno donato uova di. Chietitoday.it - Le sorpresa dei vigili del fuoco ai bimbi ricoverati: uova di Pasqua nei reparti di Chieti, Lanciano e Vasto [FOTO] Leggi su Chietitoday.it Sempre accanto ai bambini e le feste sono un’occasione in più per dimostrarlo. Con queste le parole di Luca Verna, comandante deideldie Pescara ha sintetizzato la 'dolce' iniziativa, che ha visto protagonisti idelche, nei giorni scorso, hanno donatodi.

