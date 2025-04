Eurogate i pm belgi all’assistente di Martusciello Collabori con noi e ritireremo il mandato d’arresto

Martusciello, era stata arrestata nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte mazzette girate dai lobbisti di Huawei ad alcuni eurodeputati in cambio di pressioni sull’Eurocamera e poi messa ai domiciliari. Ma l’obiettivo degli inquirenti è quello di ascoltare la sua versione, evidentemente considerata fondamentale, con lo scopo di incastrare politici e dipendenti della multinazionale. Per questo le hanno offerto di recarsi autonomamente in belgio senza che il viaggio comporti il rischio di essere incarcerata. Ilfattoquotidiano.it - Eurogate, i pm belgi all’assistente di Martusciello: “Collabori con noi e ritireremo il mandato d’arresto” Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’opposizione all’estradizione per motivi di salute sta impedendo alla giustizia belga di sentire quella che è considerata una delle protagoniste del nuovo scandalo corruzione al Parlamento europeo, Lucia Luciana Simeone. L’assistente del capodelegazione di Forza Italia a Bruxelles, Fulvio, era stata arrestata nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte mazzette girate dai lobbisti di Huawei ad alcuni eurodeputati in cambio di pressioni sull’Eurocamera e poi messa ai domiciliari. Ma l’obiettivo degli inquirenti è quello di ascoltare la sua versione, evidentemente considerata fondamentale, con lo scopo di incastrare politici e dipendenti della multinazionale. Per questo le hanno offerto di recarsi autonomamente ino senza che il viaggio comporti il rischio di essere incarcerata.

