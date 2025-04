Truffa dell’incidente del figlio si fa consegnare 140mila euro da due anziani a Torino in carcere il finto perito

carcere emessa dal gip del tribunale di Torino a carico di un uomo italiano, gravemente indiziato di aver commesso, nel mese di ottobre 2024 a. Torinotoday.it - Truffa dell’incidente del figlio, si fa consegnare 140mila euro da due anziani a Torino: in carcere il finto perito Leggi su Torinotoday.it Venerdì 11 aprile la polizia di Stato, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal gip del tribunale dia carico di un uomo italiano, gravemente indiziato di aver commesso, nel mese di ottobre 2024 a.

