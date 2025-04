Liliana Segre Vedendo Gaza e Ucraina mi sento inutile

sento inutile, sento che tutto quello che ho cercato di trasmettere è stato vano, mi sento inutile quando accendo la televisione e vedo Gaza e l'Ucraina". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nel corso della cerimonia di conferimento della tessera d'onore dell'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti, al cinema Anteo di Milano.

