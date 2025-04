Coppia uccisa al Pigneto l8217esecuzione ordinata dalla mafia cinese killer ancora in fuga

mafia: sembra che l'uomo facesse parte di un'organizzazione criminale attiva a Prato, e che il suo omicidio sia avvenuto nell'ambito di una faida interna alla mafia cinese. Leggi su Fanpage.it Il nome di Zhang Dayong compare nei fascicoli di un'inchiesta della Direzione distrettuale anti: sembra che l'uomo facesse parte di un'organizzazione criminale attiva a Prato, e che il suo omicidio sia avvenuto nell'ambito di una faida interna alla

Sangue e piombo al Pigneto a Roma: coppia uccisa sotto casa

Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est

Roma, il luogo dell’agguato al Pigneto: uccisa una coppia di cinesi

