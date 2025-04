Inchiesta Huawei ipotesi revoca dei domiciliari per la collaboratrice di Martusciello

Inchiesta sul presunto giro di tangenti che sarebbero state versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinese Huawei sul 5G. Il giudice istruttore belga si è detto disponibile a revocare il mandato di arresto. Napolitoday.it - Inchiesta Huawei, ipotesi revoca dei domiciliari per la collaboratrice di Martusciello Leggi su Napolitoday.it Colpo di scena nell'sul presunto giro di tangenti che sarebbero state versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinesesul 5G. Il giudice istruttore belga si è detto disponibile are il mandato di arresto.

Potrebbe interessarti anche:

Inchiesta Huawei, Simeone ai domiciliari dopo l'interrogatorio

Ha risposto alle domande e ha ottenuto gli arresti domiciliari Lucia Simeone, assistente del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio Martusciello, finita in carcere due giorni fa nell'ambito ...

Inchiesta Huawei, Martusciello (FI) rinuncia a candidarsi in Campania dopo l’arresto della sua collaboratrice

L’europarlamentare e coordinare regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, non si candiderà alla presidenza della Regione Campania. Una decisione, presa dal forzista, dopo la notizia ...

Inchiesta Huawei, l’intercettazione: “Paghiamo gli emendamenti”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Loro (cioé Huawei) spesso oltrepassano il limite e addirittura pagano per gli emendamenti”. A parlare, non sapendo di essere intercettato, è Valerio Ottati, ...

Inchiesta Huawei, ipotesi revoca dei domiciliari per la collaboratrice di Martusciello. Caso Huawei, assistente di Martusciello arrestata: ok alla revoca dei domiciliari per Luciana Simeone. Europarlamento, scoppia il caso Huawei. Indagine sulle lobby, due italiani coinvolti. Dei lobbisti di Huawei sono accusati di aver corrotto dei deputati europei per favorire il 5g cinese. Qatargate, chiesta la revoca dell'immunità per le eurodeputate del Pd Gualmini e Moretti. Scandalo Huawei: lobbisti nel mirino per corruzione e favori ai deputati UE sul 5G cinese. Ne parlano su altre fonti

ansa.it comunica: Inchiesta Huawei, procura belga disposta a revoca arresto - Colpo di scena nell'inchiesta sul presunto giro di tangenti che sarebbero state versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinese Hu ...

Nota di ilmattino.it: Caso Huawei, assistente di Martusciello arrestata: ok alla revoca dei domiciliari per Luciana Simeone - Inchiesta su presunte corruzioni all’ombra del Parlamento Europeo, l’autorità giudiziaria della Procura Federale belga dice ok alla revoca della misura cautelare a carico ...

msn.com riferisce: Huawei: assistente di Martusciello arrestata, slitta ancora decisione su estradizione - Slitta di altre due settimane la decisione sulla richiesta di consegna da parte delle autorità belghe di Lucia Simeone, l'assistente dell'europarlamentare di Forza Italia ...