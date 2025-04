Day Hospital Specialisti di troppo

Panorama.it - Day Hospital | Specialisti di troppo Leggi su Panorama.it Le specialità, i singoli ambiti di cura, hanno soppiantato la medicina interna che, oggi, è spesso relegata a occuparsi di pazienti anziani con tante patologie diverse o con scarse possibilità di guarigione. Ma è un errore. Vi spieghiamo il perché.

Potrebbe interessarti anche:

Day Hospital | Specialisti di troppo

Le specialità, i singoli ambiti di cura, hanno soppiantato la medicina interna che, oggi, è spesso relegata a occuparsi di pazienti anziani con tante patologie diverse o con scarse possibilità di ...

Donati 5 pannelli ospedalieri per colorare il day hospital e il reparto di onco-ematologia pediatrica [FOTO]

L'associazione StellaMia dona 5 splendidi pannelli ospedalieri per colorare il day hospital e il reparto di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara. Rendere accoglienti gli spazi delle ...

Al Campus Bio-Medico di Roma film e serie Tv per chi fa Day hospital oncologico

(Adnkronos) – Rendere il tempo trascorso in ospedale, per quanto le circostanze lo consentano, meno gravoso e più piacevole grazie alla possibilità di godere di un bel film, di una serie Tv o di un ...

Day Hospital | Specialisti di troppo. Eleonora Giorgi morta dopo il tentativo di cure sperimentali: "Era già troppo tardi". Sclerodermia, troppo spesso diagnosticata in ritardo. Open Day alla Reumatologia del Pini-CTO. "Mia figlia divorata dal mostro anoressia", Sos di una mamma sulle terapie a rischio. Disturbi alimentari, 5.000 pazienti in Piemonte. Ma servono 2 anni per trovare il giusto medico. Day Hospital Specialisti di troppo. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta panorama.it: Day Hospital | Specialisti di troppo - Il ruolo degli specialisti oggi. Davanti a una popolazione che invecchia l'approccio ultra specialistico sui singoli organi non è sostenibile ...

Riporta quotidianosanita.it: Day hospital onco-ematologici. I giudizi dei pazienti: bene gli operatori ma attese troppo lunghe e scarsa programmazione servizi - È questo il quadro che emerge dal monitoraggio su 46 day hospital onco-ematologici promosso ... rinvio da uno specialista ad un altro, poca informazione sono facce diverse dello stesso problema ...