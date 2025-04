Ilfattoquotidiano.it - Furto nell’osteria gestita da ragazzi con disabilità, interviene Lautaro: il gesto del capitano dell’Inter

Un verosi comporta di conseguenza dentro e fuori dal campo.Martinez ha dimostrato di avere a cuore non solo l’Inter, ma anche la “sua” Milano, la città in cui vive da ormai 7 anni. Dopo la video-denuncia del sindaco di Corbetta, comune dell’hinterland milanese, riguardo il mancato pagamento del conto da parte di un cliente all’osteria ‘Din Don Dan’ (gestito da un gruppo diaffetti da autismo, sindrome di Down e altre), il calciatore è intervenuto in prima persona.Inizialmente,si è offerto di pagare il conto non saldato dal cliente, per risarcire icondalsubito. Ma ha scoperto che era già stato saldato. Ilci teneva comunque a esprimere la propria vicinanza e allora ha regalato al ristornate una sua maglietta autografata che è stata accolta con grande entusiasmo da tutto lo staff del locale.