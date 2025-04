Liliana Segre Mio marito è stato il mio primo e unico amore

marito è stato il mio primo e unico amore“. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre nel corso della cerimonia in cui, al cinema Anteo di Milano, le è stata conferita la tessera d’onore dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti. Nella cerimonia è stato ricordato anche il marito, internato militare, Alfredo Belli Paci. Lapresse.it - Liliana Segre: “Mio marito è stato il mio primo e unico amore” Leggi su Lapresse.it “Mioil mio“. Lo ha detto la senatrice a vitanel corso della cerimonia in cui, al cinema Anteo di Milano, le è stata conferita la tessera d’onore dell’Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager nazisti. Nella cerimonia èricordato anche il, internato militare, Alfredo Belli Paci.

Liliana Segre racconta l’amore per il marito Alfredo: “Vide subito il mio numero tatuato sul braccio e disse ‘so cosa è’. Ci innamorammo in un attimo”

Milano, 14 aprile 2025 – La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la tessera d'onore della Anei, l'associazione degli internati nei lager nazisti, un riconoscimento in cui è stato ricordato ...

Liliana Segre: Il mio appello contro l'odio dopo l'incontro Trump-Zelensky

"Come vittima dell'odio, che sono stata e sono ancora, non voglio che l'America crolli": così la senatrice a vita Liliana Segre dopo il faccia a faccia fra Donald Trump e il presidente ucraino ...

