È morto Claudio Marignoli storico gommista di Viterbo È stato un istituzione

morto Claudio Marignoli, storico gommista viterbese. Aveva 73 anni ed era titolare insieme al fratello Massimo della Marignoli gomme, storica impresa nel settore a Viterbo da sempre associata alla Cna.Nata oltre 50 anni fa in viale Raniero Capocci, l'impresa era stata aperta dal padre Nello. Viterbotoday.it - È morto Claudio Marignoli, storico gommista di Viterbo: "È stato un'istituzione" Leggi su Viterbotoday.it viterbese. Aveva 73 anni ed era titolare insieme al fratello Massimo dellagomme, storica impresa nel settore ada sempre associata alla Cna.Nata oltre 50 anni fa in viale Raniero Capocci, l'impresa era stata aperta dal padre Nello.

È morto Claudio Marignoli, storico gommista viterbese.