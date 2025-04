Allo stabilimento balneare al via la rassegna musicale che ospita numerosi talenti romagnoli

rassegna a ingresso gratuito: Trauma Locale, curata da Alfredo Nuti, musicista attivo nei Supermarket e già con Extraliscio, Saluti da. Ravennatoday.it - Allo stabilimento balneare al via la rassegna musicale che ospita numerosi talenti romagnoli Leggi su Ravennatoday.it La stagione concertistica primaverile-estiva del bagno Lupo di Lido Savio, oltre che dalle proposte di Area Sismica, sarà quest’anno impreziosita da una nuovaa ingresso gratuito: Trauma Locale, curata da Alfredo Nuti, musicista attivo nei Supermarket e già con Extraliscio, Saluti da.

Potrebbe interessarti anche:

Scivola e cade dal tetto dello stabilimento balneare: operaio in ospedale

Un altro infortunio sul lavoro. E’ quanto si è verificato lunedì mattina allo stabilimento Panama Beach di Porto Garibaldi e che ha visto coinvolto un operaio di 39 anni, originario di Ravenna. ...

Morto Chicco Collini dello stabilimento balneare Mila, meno di un anno fa era scomparso il papà Attilio

Lutto a Pescara per la prematura scomparsa di Chicco Collini dello stabilimento balneare Mila di Porta Nuova. Collini aveva solo 52 anni e si è arreso a un male che l'aveva colpito circa 6 mesi ...

Toti indagato con assessore Giampedrone per truffa ai danni dello Stato, “contratto finto a gestore stabilimento balneare per accessi gratis”, ex governatore: “Tutto regolare”

Indagato anche l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone Giovanni Toti è stato indagato per presunta truffa ai danni dello Stato. Secondo l'accusa l'ex governatore della ...

Allo stabilimento balneare al via la rassegna musicale che ospita numerosi talenti romagnoli. Stabilimenti balneari in Toscana, al via la stagione tra speranze e incertezze. Sito Istituzionale | Concessioni balneari Ostia, al via le gare pubbliche. Ostia, 5 stabilimenti in fiamme poche ore dopo il via libera alla gara per le concessioni: fermato un 25enne romano. Fiumicino, stabilimenti balneari aperti tutto l’anno: via libera dal Comune. Torvaianica, pugno duro del Comune contro lo storico stabilimento balneare: via subito gli abusi oppure.... Ne parlano su altre fonti