Juve rivoluzione in arrivo Vlahovic e Kolo Muani a rischio Giuntoli cerca attaccanti

rivoluzione in attacco per la Juventus. Sia Dusan Vlahovic che Randal Kolo Muani sono a rischio, per motivi differenti. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e non rinnova, così per la Juve c’è la necessità di una cessione estiva per evitare un parametro zero. Il francese, invece, è arrivato a gennaio su indicazione di Thiago Motta, ma non è di proprietà della Juve e a giugno andrebbe riscattato. Sembrava certa la conferma dopo i cinque gol iniziali, poi Kolo Muani si è eclissato e ora che non c’è più nemmeno Thiago Motta è finito in panchina. Il subentro sabato con il Lecce ha convinto poco e non è un caso che Tudor si sia scagliato contro i sostituti, in un finale di partita decisamente opaco. E allora, la Juve, invece di investire 40-50 milioni su Kolo Muani, potrebbe dirottare le risorse altrove. Sport.quotidiano.net - Juve, rivoluzione in arrivo? Vlahovic e Kolo Muani a rischio: Giuntoli cerca attaccanti Leggi su Sport.quotidiano.net Torino, 15 aprile 2025 – Può prendere corpo in estate lain attacco per lantus. Sia Dusanche Randalsono a, per motivi differenti. Il centravanti serbo va in scadenza nel 2026 e non rinnova, così per lac’è la necessità di una cessione estiva per evitare un parametro zero. Il francese, invece, è arrivato a gennaio su indicazione di Thiago Motta, ma non è di proprietà dellae a giugno andrebbe riscattato. Sembrava certa la conferma dopo i cinque gol iniziali, poisi è eclissato e ora che non c’è più nemmeno Thiago Motta è finito in panchina. Il subentro sabato con il Lecce ha convinto poco e non è un caso che Tudor si sia scagliato contro i sostituti, in un finale di partita decisamente opaco. E allora, la, invece di investire 40-50 milioni su, potrebbe dirottare le risorse altrove.

