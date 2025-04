Hancko Juve svolta clamorosa nel futuro del centrale i bianconeri abbandonano definitivamente questa pista Ultime

Possibile svolta nel futuro di David Hancko, uno degli obiettivi individuati dal calciomercato Juve per completare il reparto difensivo in vista delle prossime sessioni. Come riportato da Tuttosport l'operazione per il centrale del Feyenoord era di fatto apparecchiata, ma gli sviluppi degli ultimi mesi hanno reso l'affare troppo oneroso e meno funzionale di altri.

Hancko Juve, svolta improvvisa dopo l’esonero di Thiago Motta! Era stato bloccato per l’estate ma… Piani stravolti: le ultimissime

Hancko Juve, svolta improvvisa dopo l'esonero di Thiago Motta: tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensore. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un importante aggiornamento per quelle che potrebbero essere le prossime mosse.

Araujo-Juve, clamorosa svolta: "Resta al Barcellona e rinnova!". Cambiaso Juve, svolta nel futuro del terzino: le ultime.

Scrive diregiovani.it: Clamorosa svolta per la Juve, terribile infortunio e ritorno in campo fra 6 mesi - Dopo la rottura del crociato di un big, un top club europeo è alla ricerca di un esterno mancino. Bufera Juventus su Cambiaso ...

Hancko Juve, svolta improvvisa dopo l'esonero di Thiago Motta! Era stato bloccato per l'estate ma… Piani stravolti: le ultimissime - Hancko Juve, svolta improvvisa dopo l'esonero di Thiago Motta: tutti gli aggiornamenti sul futuro del difensore. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un importante aggiornamento per quelle che potrebbero essere le prossime mosse.

Araujo-Juve, svolta clamorosa per il futuro. Secondo quanto riportato, i nomi vagliati sono sempre quelli di Antonio Silva, Fikayo Tomori e David Hancko.